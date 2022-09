Paderborn setzt Heimserie fort: 3:0 gegen Regensburg

Paderborn (dpa)

Der SC Paderborn hat dank seiner Heimstärke die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga zurückerobert. Am Samstag feierten die Ostwestfalen mit 3:0 (1:0) gegen den SSV Jahn Regensburg saisonübergreifend den sechsten Heimerfolg in Serie und zogen durch die Tore von Marcel Hoffmeier (21. Minute), Robert Leipertz (69.) und Marvin Pieringer (86.) wieder am Hamburger SV vorbei. Die Hanseaten hatten am Freitagabend durch das 3:2 in Kiel zwischenzeitlich die Spitzenposition übernommen.

Von dpa