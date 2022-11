Paderborn verliert Derby gegen den Tabellenletzten Bielefeld

Paderborn (dpa)

Der SC Paderborn hat im Ostwestfalen-Duell gegen Arminia Bielefeld eine empfindliche Niederlage hinnehmen müssen und die Rückkehr in die Aufstiegszone der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Beim 0:2 (0:2) kassierte die Mannschaft von Trainer Lukas Kwasniok, die bereits in der 8. Minute die Rote Karte gegen Keeper Jannik Huth verkraften musste, am Dienstag vor 15.000 Zuschauern im ausverkauften Paderborner Stadion die dritte Pleite in Serie. Janni Serra (40. Minute) und Sebastian Vasiliadis (45.+2) erzielten die Tore für die Arminia, bei der Lukas Klünter mit Gelb-Rot vom Platz musste (70.).

Von dpa