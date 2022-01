Paderborner Michel folgt Kruse bei Union nach

Berlin (dpa)

Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin hat schnell einen Ersatz für Max Kruse gefunden. Der Paderborner Sven Michel hat einen Vertrag bei den Köpenickern unterschrieben, wie Union am Montag mitteilte. «Sven ist mit seiner Torgefahr und Kreativität eine echte Verstärkung, wir hatten ihn daher auch schon seit längerem im Auge», sagte Unions Geschäftsführer Profifußball, Oliver Ruhnert. Am Tag zuvor hatte Kruse, der im Sommer 2020 an die Alte Försterei gewechselt war, seinen Abschied verkündet.

Von dpa