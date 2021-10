Paderborns Trainer: Spiel gegen HSV könnte Auf und Ab werden

Paderborn (dpa/lno)

Coach Lukas Kwasniok vom Fußball-Zweitligisten SC Paderborn erwartet im Spiel gegen den Hamburger SV am Freitag (18.30 Uhr/Sky) ein «heißes Auf und Ab». «Wir können unsere Gegner ärgern und sie laufen lassen mit dem Ball», sagte Kwasniok am Donnerstag. «Es kann in den 90 Minuten ein heißes Auf und Ab geben.» Aktuell seien knapp 13.000 Tickets verkauft, sagte Geschäftsführer Martin Hornberger. «Wir erwarten ein ausverkauftes Haus.»

Von dpa