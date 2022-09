Pärchen bedroht Taxi-Fahrer und Mitarbeiter

Herten (dpa/lnw)

Ein mit Haftbefehl gesuchtes Pärchen hat in Herten bei Recklinghausen erst einen Taxi-Fahrer bedroht und dann zwei Bahn-Mitarbeiter in einem Stellwerk. Der Mann habe während der Fahrt am frühen Freitagabend ein Messer gezogen, der Fahrer habe darauf das Auto angehalten und sei ausgestiegen, teilte die Polizei mit. Das Pärchen versuchte demnach vergeblich, den Wagen zu starten - und floh zu Fuß und schwamm dann durch einen Kanal. Auf der anderen Uferseite forderte es laut Polizei von einem der beiden Stellwerksmitarbeiter dessen Autoschlüssel. Als dieser sich weigerte, kam es zu einer Schlägerei.

Von dpa