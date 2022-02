Pärchen klaut für den «Kick» Parfüm für 1500 Euro

Hagen (dpa/lnw)

Ein Pärchen hat in Hagen wegen des besonderen «Kicks» Parfüm im Wert von 1500 Euro gestohlen und ist prompt erwischt worden. Ein 32-jähriger Mann und seine 19 Jahre alte Begleiterin wurden laut einer Polizeimeldung in einer Drogerie von einem Detektiv beobachtet, wie sie in der hintersten Ecke des Raumes die teuren Kosmetika in ihrer Kleidung verstauten. Das Paar bezahlte zwei Getränke an der Kasse - und wurde direkt vor dem Geschäft vom Detektiv gestoppt.

Von dpa