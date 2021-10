Pahde-Zwillinge tanzen bei «Holiday on Ice» über das Eis

Die Schauspielerinnen und Zwillinge Cheyenne und Valentina Pahde (27) bekommen in der neuen Show des Eislauf-Spektakels «Holiday on Ice» einen ganz besonderen Auftritt. Die beiden Schwestern werden nicht einzeln auf die Eisfläche gehen, sondern im Paarlauf zu sehen sein - zusammen mit dem Profi Panagiotis «Joti» Polizoakis (26). «Haben wir auch noch nie gemacht», sagte Valentina Pahde am Mittwoch in Köln der Deutschen Presse-Agentur. Sie und ihre Schwester seien zwar als Kinder bereits eisgelaufen, aber stets einzeln. «Jetzt Paarlauf», sagte Pahde. «Aber zu dritt.»

Der Auftritt ist Teil der neuen «Holiday on Ice»-Show mit dem Titel «A new Day», die vom 17. November an durch Deutschland tourt. Die Pahde-Zwillinge - jeweils bekannt etwa aus den Serien «Alles was zählt» und «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» sowie der Tanz-Show «Let's Dance» - sind als Gaststars bei einigen Stationen dabei. Sie haben bereits «Holiday on Ice»-Erfahrung. Vor vier Jahren feierten sie ihr Debüt in der Show «Atlantis». Ihr Tanzpartner Polizoakis wiederum hat Promi-Erfahrung: Bei «Holiday on Ice» schwang er sich schon mit Sarah Engels über die Eisfläche.