Paket mit Hausmüll ruft in Bochum Einsatzkräfte auf den Plan

Ein Paket mit Hausmüll hat an einem Bochumer Paketshop Polizei und Feuerwehr auf den Plan gerufen. Weil zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich Gefährliches in dem von Fliegen umkreisten Paket befand, wurde die Umgebung am Montag abgeriegelt. Nachdem Sprengstoff als Inhalt ausgeschlossen werden konnte, wurde das Paket geöffnet: Ein Unbekannter hatte es mit Hausmüll gefüllt, wie ein Sprecher der Bochumer Feuerwehr am Montag sagte.