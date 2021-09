Patienten mit Psychopharmaka ruhiggestellt?

Ein Schild mit der Aufschrift "Polizei" hängt an einem Polizeipräsidium.

In einem Leverkusener Krankenhaus sollen zwei Pfleger Geriatrie-Patienten mit Psychopharmaka ohne ärztliche Anordnung und medizinische Notwendigkeit ruhiggestellt haben. Gegen die 43 und 52 Jahre alten Männer werde wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Köln am Donnerstag mit. Bei einer Durchsuchung ihrer Spinde im Krankenhaus seien «tatrelevante Medikamente» gefunden worden. Die Männer äußerten sich nicht zu den Vorwürfen und hätten in der Klinik Hausverbot, hieß es.

Auf der Station war der überdurchschnittliche Verbrauch von Psychopharmaka bei internen Überprüfungen aufgefallen. Daraufhin hatte ein Chefarzt Anzeige erstattet. Vernehmungen von Pflegekräften, Patienten sowie deren Angehörigen dauerten noch an, so die Mitteilung.