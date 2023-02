Person in Krefeld mit Stichwaffe verletzt

Ein Mensch ist am späten Freitagabend in Krefeld-Bockum mit einer Stichwaffe verletzt worden.

Ob es sich bei dem Opfer um einen Mann oder eine Frau handelte, war nach Angaben eines Polizeisprechers am frühen Samstagmorgen noch unbekannt. Der konkrete Hergang der Tat, die sich im Bereich des Krefelder Stadtwaldes ereignete, sowie die Art der Waffe waren ebenfalls noch unklar. Ersten Informationen zufolge habe es sich um ein Messer gehandelt - das sei aber noch nicht abschließend geklärt, so der Polizist. Der Tatbestand werde als gefährliche Körperverletzung eingestuft. Das Opfer trug allerdings nur leichte Verletzungen davon und wurde per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.