Personalpuzzle für Kramer: Wer spielt auf der linken Seite?

Arminia Bielefelds Trainer Frank Kramer bastelt vor der Partie gegen Borussia Mönchengladbach noch an der idealen Besetzung auf der linken Abwehrseite. Der erste Kandidat Andres Andrade ist mit einer Außenbandverletzung von der Nationalmannschaft Panamas zurückgekehrt. «Er ist lädiert, aber es geht jeden Tag etwas besser», sagte Kramer am Donnerstag vor der Partie am Samstag um 15.30 Uhr.

