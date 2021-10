Personalsorgen beim BVB: Auch Akanji reist vorzeitig ab

Dortmund (dpa)

Bei Borussia Dortmund wird die Liste der angeschlagenen Profis immer länger. Mit dem Schweizer Manuel Akanji kehrt eine weitere Stammkraft vorzeitig von seiner Nationalmannschaft zum Fußball-Bundesligisten zurück. Wie der Schweizer Verband am Sonntag mitteilte, trat das Team ohne den 26 Jahre alten Innenverteidiger die Reise zum WM-Qualifikationsspiel am Dienstag in Litauen an.

Von dpa