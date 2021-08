Peter Brings will keine Ungeimpften bei seinen Konzerten

Peter Brings möchte keine Ungeimpften bei seinen Konzerten haben. «2G ist die einzige Chance, wie wir noch unseren Arsch retten können», sagte der Musiker der Kölner Mundart-Band der Zeitung «Express». Deshalb gelte bei Konzerten von Brings die 2G-Regel: Nur Geimpfte und Genesene dürfen rein. «Wenn ich ungeimpfte Besucher nicht will, will ich das nicht.» Er wolle niemanden zur Impfung zwingen, aber: «Es kann ja nicht sein, dass die Mehrheit sich impfen lässt und sich an alles hält. Und wegen ein paar Idioten sollen wir dann nicht mehr unser Grundrecht ausüben können? Da läuft doch was schief.»