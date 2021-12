Petition gegen geplantes Denkmalschutzgesetz übergeben

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz hat am Mittwoch vor dem Landtag in Düsseldorf eine Petition mit rund 23.000 Unterschriften gegen das geplante neue Denkmalschutzgesetz übergeben. Stiftungsvorstand Steffen Skudelny kritisierte, der Gesetzentwurf ziele auf eine Aufweichung der Regeln. Denkmale seien schon jetzt rar in NRW. Die Bonner Stiftung bemängelte, dass in dem Entwurf die Kompetenz der Denkmalbehörden reduziert werde. Es handele sich um ein «Denkmal-nicht-Schutzgesetz».

Von dpa