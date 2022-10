Pfeife ist enttarnt: Thomas Hayo bei «Masked Singer» raus

Köln (dpa)

Die Pfeife flötet nicht weiter: Der Creative Director und langjährige «Germany's Next Topmodel»-Juror Thomas Hayo ist in der ProSieben-Musik-Show «The Masked Singer» als Trillerpfeife verkleidet ausgeschieden. Der 53-Jährige, der bis 2018 neben Heidi Klum in der GNTM-Jury saß, erhielt am Samstagabend zu wenige Stimmen der Zuschauer und musste daher seine Identität preisgeben. «Es ist ein Traum», sagte Hayo nach seiner Enttarnung. «Du darfst hier endlich mal das machen, was du sonst unter der Dusche machst, und musst dich nicht dafür schämen.»

Von dpa