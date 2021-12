Pfeiffer-Poensgen: Kultursicherung nicht aus Hüfte schießen

Berlin/Düsseldorf (dpa)

Die nordrhein-westfälische Kulturministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen will gemeinsam mit den Ländern die soziale Absicherung von Künstlerinnen und Künstlern verbessern. «Eine Lehre aus Corona ist für mich: Das darf uns so nie wieder passieren, dass man quasi aus der Hüfte geschossen Unterstützungsprogramme entwickeln muss», sagte die künftige Vorsitzende der Kulturministerkonferenz der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

Von dpa