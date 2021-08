Pfeile wohl durch Blasrohr verschossen: Drei Leichtverletzte

Vermutlich mit einem Blasrohr hat ein Unbekannter in Köln drei Menschen mit Pfeilen beschossen und leicht verletzt. Am Barbarossaplatz im Stadtteil Neustadt-Süd seien am Montagmorgen ein Mitarbeiter einer Baustelle, ein Passant sowie ein Mitarbeiter der Kölner Verkehrsbetriebe getroffen worden, teilte die Polizei mit. Es handele sich um mehrere Zentimeter lange Pfeile. Die Fahndung sowie die Ermittlungen dauerten an. Seit 7.30 Uhr seien mehrere Streifenteams im Einsatz. Die Polizei sucht zudem Zeugen.