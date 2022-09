Pflegeheimbewohner sollen über Wohngeld informiert werden

Düsseldorf (dpa/lnw)

Angesichts kräftig steigender Energiekosten sollen die Bewohner in den Pflegeheimen über die Möglichkeiten des Wohngeldes informiert werden. Das kündigte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Freitag im Landtag in Düsseldorf an. «Jetzt ist es doch so, dass die Menschen, die in einem Pflegeheim leben und in der Grundsicherung sind, diese Kosten über die Grundsicherung finanziert bekommen», erklärte er. Deshalb gehe es darum, Bewohner der Pflegeheime, die nicht in der Grundsicherung sind, über die Möglichkeiten des Wohngeldes zu informieren.

Von dpa