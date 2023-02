Pfleger wegen Raubserie an Heimbewohnern unter Verdacht

Wuppertal (dpa/lnw)

Ein 26-jähriger Pfleger steht in Wuppertal unter Verdacht, mehrere Heimbewohner betäubt und ausgeraubt zu haben. Er soll die Tatserie einem Kollegen anvertraut und sich damit gebrüstet haben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch in Wuppertal mit. Im jüngsten Fall sei es aber bei einem versuchten Raub geblieben.

Von dpa