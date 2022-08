Pietro Lombardi neben Dieter Bohlen in letzter DSDS-Jury

Köln (dpa)

Der frühere «Deutschland sucht den Superstar»-Gewinner Pietro Lombardi (30) wird in der letzten Staffel der Castingshow noch einmal in der Jury sitzen. Nach 2019 und 2020 werde der Sänger zum dritten Mal einen Platz am DSDS-Jurypult einnehmen, teilte RTL am Donnerstag mit. «Es ist mir eine Ehre», sagte Lombardi dem Sender. Der Gewinner von 2011 sei zudem Dieter Bohlens «Wunschkandidat» für die Aufgabe gewesen, hieß es. «Vor zwölf Jahren haben wir uns bei DSDS kennengelernt. Dass ich ihn seitdem fest in mein Herz geschlossen habe, weiß ja jeder. Leute, schnallt euch an: DSDS 2023 - das wird der Megahammer!», sagte der 68-Jährige laut Mitteilung.

Von dpa