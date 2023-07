Pilot bemerkt Marihuana-Geruch: Drogen und Bargeld gefunden

Köln (dpa/lnw)

Ein Hubschrauberpilot hat in Köln einen guten Riecher bewiesen und die Polizei auf die Spur von zwei mutmaßlichen Drogendealern gebracht. Der Pilot der Bundespolizei hatte seinen Rettungshubschrauber am Mittwoch wegen eines medizinischen Notfalls auf einem Feld im Stadtteil Merkenich gelandet, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Vor Ort habe er einen starken Marihuanageruch aus einem der angrenzenden Häuser bemerkt.

Von dpa