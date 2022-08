Pohjanpalo wechselt von Leverkusen nach Venedig

Wie der Fußball-Bundesligist am Freitag mitteilte, wechselt der 27 Jahre alte Finne mit sofortiger Wirkung zum FC Venedig. Er unterschrieb beim italienischen Zweitligisten einen Vertrag bis 2025 mit einer Option für zwei weitere Jahre. Über die Höhe der Ablösesumme für den eigentlich bis Sommer 2023 gebundenen Angreifer vereinbarten beide Seiten Stillschweigen. Dem Vernehmen nach liegt sie bei rund 2,5 Millionen Euro. Pohjanpalo konnte sich in Leverkusen nie durchsetzen. Zwischenzeitlich war er an den Hamburger SV, Union Berlin und den türkischen Club Caykur Rizespor ausgeliehen.