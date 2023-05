Polizei: Alles weitgehend friedlich vor Rhein-Derby

FC Köln ist offenbar alles weitgehend ruhig verlaufen. Ein Polizeisprecher erklärte kurz vor dem Anpfiff am Freitagabend, dass es bis dahin zu keinen nennenswerten Zwischenfällen gekommen war. Vor dem Spiel hatte es viele Diskussionen gegeben, da die Leverkusener mit Blick auf ihr Halbfinal-Hinspiel in der Europa League am Donnerstag bei der AS Rom eine Vorverlegung von Sonntag auf Freitag erwirkt hatten. Die Kölner hatten sich vor allem darüber beschwert, dass sie in den Prozess nicht frühzeitig eingebunden wurden.