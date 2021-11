Polizei beendet Blockade von Braunkohlekraftwerk Neurath

Grevenbroich (dpa)

Die Polizei hat in der Nacht zu Samstag die Blockade des Braunkohlekraftwerks Neurath am Niederrhein durch Umweltaktivisten beendet. Aktivisten hatten sich in Grevenbroich an Schienen der Gleise gekettet, auf denen die Kohle zum Kraftwerk gebracht wird. Die Polizei habe die Ketten und die mit Beton gefüllten Rohre zersägen und die Gleise freiräumen können. Die Nacht sei danach sehr ruhig gewesen. «Es scheint sich erledigt zu haben», sagte ein Polizeisprecher in Aachen.

Von dpa