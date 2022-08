Polizei befragt Zeugen nach tödlichem Polizei-Schuss

Nach Angaben eines Polizeisprechers hatte der Jugendliche die Beamten am Montag mit einem Messer angegriffen. Zu dem Vorfall kam es nach Angaben Domberts am Nachmittag gegen 16.20 Uhr in der Holsteiner Straße in einem Innenhof zwischen einer Kirche und der Jugendhilfeeinrichtung. Der 16-Jährige sei erst seit kurzer Zeit in der Einrichtung betreut worden. Ein Betreuer habe das Messer bei dem Jugendlichen gesehen und die Polizei gerufen.

Zunächst sollen Reizgas und ein Elektroschockgerät - ein sogenannter Taser - zum Einsatz gekommen sein, wie Dombert sagte. Möglicherweise hätten diese Mittel keine Wirkung gezeigt.

Zwei bis drei Betreuer sollen das Geschehen beobachtet haben. Einer von ihnen gilt als wichtiger Zeuge. Unklar blieb zunächst, wie es zu einer solchen Eskalation kommen konnte und ob mehrere Polizisten geschossen haben.

Der 16-Jährige wurde laut Polizei schwer verletzt und starb wenig später bei einer Notoperation. Mit den Ermittlungen ist aus Neutralitätsgründen die Recklinghausener Polizei betraut.