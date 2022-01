Polizei beginnt Räumung eines besetzten Waldstücks

Wuppertal (dpa/lnw)

Die Polizei hat am Dienstagmorgen mit der Räumung eines von Aktivisten besetzten Waldstücks in Wuppertal begonnen. Das Waldstück solle gerodet werden, was dem Eigentümer, einer ortsansässigen Firma, per Gerichtsbeschluss bestätigt worden sei, teilte die Polizei mit. Dazu müssten alle Personen, die sich dort unberechtigt aufhielten, zum Verlassen des Geländes bewegt werden. «Wir wollen deeskalierend vorgehen und erstmal mit den Leuten in Kontakt kommen», sagte ein Polizeisprecher. Man rechne mit einem über den Tag hinaus andauernden Einsatz.

Von dpa