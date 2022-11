Polizei: Einsatz in Siegburg zur Gefahrenüberprüfung nötig

Siegburg/Köln (dpa/lnw)

Die Polizei hat am Donnerstag zu einem stundenlangen Einsatz nach einem Amok-Alarm in Siegburg am Mittwoch Stellung genommen. «Die Sicherheit der Bevölkerung hat absolute Priorität für uns. Deshalb haben wir alle Möglichkeiten ausgeschöpft, um eine Gefahr auszuschließen», sagte Polizeisprecher Wolfgang Baldes in Köln. «Dass die Meldung einer Schussabgabe nahe einer Schule und der unter einem Auto versteckte Rucksack nichts miteinander zu tun haben, stand erst am Nachmittag fest. Bis dahin haben wir alles getan, was man als Polizei auch im Ernstfall tun muss.»

Von dpa