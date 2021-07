Polizei entdeckt 18 Hundewelpen: Ermittlungen

18 teils sehr junge und krank wirkende Hundewelpen verschiedener Rassen hat die Polizei in zwei Wohnungen und in einem Keller in Bad Lippspringe entdeckt. Ein Tier sei bereits gestorben, andere müssten behandelt werden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Demnach wird nun gegen einen 44 Jahre alten Mann und eine 25 Jahre alte Frau ermittelt. Sie stünden im Verdacht, beim Tierhandel betrogen und gegen das Tierschutzgesetz verstoßen zu haben. Über eine Kleinanzeige im Internet, in der die Welpen angeboten wurden, seien die Ermittler dem Duo auf die Spur gekommen.

Einige Tiere wurden in den teilweise mit Kot und Urin verdreckten Räumen in Käfigen und Verschlägen gehalten. Die Welpen kamen in ein Tierheim. Über ein Dutzend Hunde sollen die Tatverdächtigen bereits verkauft haben. Bereits im Juni hatte die Polizei gegen ein Händlerpaar in Paderborn und Marienloh ermittelt.