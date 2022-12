Polizei entdeckt drei Cannabis-Plantagen

Solingen (dpa/lnw)

Die Polizei hat im Bergischen Land und am Niederrhein drei Cannabis-Plantagen ausgehoben. Polizisten wurden in einem Hallenkomplex in Solingen und in Rommerskirchen fündig. In Solingen stießen die Drogenfahnder hinter einer Stahltür auf vier Räume mit 1500 Cannabis-Pflanzen und 4,5 Kilogramm verkaufsfertigem Marihuana, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten.

Von dpa