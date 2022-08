Polizei entdeckt durch Zufall große Cannabisplantage

Köln (dpa/lnw)

Bei Ermittlungen zu einer verletzten Person hat die Kölner Polizei in einem unbewohnten Einfamilienhaus im Stadtteil Niehl zufällig eine professionelle Cannabisplantage entdeckt. Mehr als 1000 Cannabispflanzen seien bei dem Einsatz am Mittwochabend sichergestellt worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Beide Etagen in dem Haus seien für die Aufzucht der Pflanzen mit Aluminiumfolie verkleidet und mit leistungsstarken Lampen, Kühlaggregaten, Luftfiltern und Ventilatoren ausgestattet.

Von dpa