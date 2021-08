Polizei fasst mutmaßlichen Brandstifter

Die Polizei hat einen mutmaßlichen Brandstifter in Simmerath bei Aachen festgenommen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, brannte am Montagmittag eine Scheune in der Nähe eines Wohnhauses. Noch während der Löscharbeiten hätten sich die Hinweise auf einen 50-jährigen Mann verdichtet. Er sei in der Nähe des Tatorts gefasst worden. Laut Polizei wies der Mann Anzeichen einer psychischen Erkrankung auf und wurde daher in eine Klinik gebracht.

Nach fast zwei Stunden wurde das Feuer gelöscht. Verletzt wurde dabei niemand. Die Scheune wurde demnach teilweise abgerissen, das Wohnhaus ist derzeit unbewohnbar. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.