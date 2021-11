Polizei findet bei betrunkenem Mann 30.000 Euro in Tasche

000 Euro Bargeld hat die Polizei in der Umhängetasche eines völlig betrunkenen Mannes (48) am Busbahnhof Hagen entdeckt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war der hilflose Mann in einen Krankenwagen verfrachtet worden und die Beamten wollten in der Tasche eigentlich seinen Ausweis suchen. Dabei fanden sie das Geld. Woher es kommt, konnte der betrunkene Mendener zunächst nicht sagen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei stellte die 30.000 Euro erst mal sicher.