Polizei findet bei Verdächtigem Waffen, Drogen und Geld

Nach einem Hinweis aus der Bevölkerung hat die Duisburger Polizei in der Wohnung eines 39-Jährigen Waffen, Drogen sowie eine vierstellige Bargeldsumme sichergestellt.

Unter anderem seien bei der Durchsuchung am Dienstagabend ein halbes Kilogramm Haschisch sowie Ecstasy, Kokain und Anabolika gefunden worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Zudem hätten die Beamten mehrere Druckluftwaffen, ein Luftgewehr, Baseballschläger und zwei Schwerter beschlagnahmt. Der Verdächtige kam in Untersuchungshaft.