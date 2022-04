Polizei findet illegale Glücksspielautomaten in Bergkamen

Bergkamen (dpa/lnw)

Polizisten haben bei einer Durchsuchung in der Bergkamener Innenstadt illegal aufgestellte Glücksspielautomaten gefunden. Drei Geräte seien in einer sogenannten Teestube sichergestellt worden, teilten die Beamten am Samstag mit. Zudem sei man auf ein illegales Wett-Terminal gestoßen. Fünf Personen seien just beim Glücksspiel angetroffen worden. Gegen sie würden nun strafrechtliche Maßnahmen geprüft.

Von dpa