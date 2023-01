Polizei fordert Menschen zum Verlassen von Lützerath auf

«Sie können den Bereich hier jetzt verlassen, ohne dass es weitere Konsequenzen für Sie hat», hieß es in einer Lautsprecher-Durchsage der Polizei am Mittwochmorgen. «Aufgrund entsprechender Allgemeinverfügung des Kreises Heinsberg vom 20.12.2022 ist ihnen der Aufenthalt und das Betreten im dem darin festgesetzten Bereich in und um die Ortslage Lützerath untersagt.» Die Polizei fordere alle Personen auf, die sich dort aufhalten, den Bereich zu verlassen.