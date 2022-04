Polizei informiert Patient über eingetroffenes Spenderorgan

Dormagen (dpa/lnw)

Zu einem ungewöhnlich positiven Einsatz ist die Polizei am frühen Montagmorgen in Dormagen ausgerückt. Weil das Klinikum in Essen einen Patienten nicht erreichen konnte, für den ein langersehntes Spenderorgan eingetroffen war, bat sie die Polizei-Leitstelle im Rhein-Kreis Neuss kurz nach Mitternacht um Hilfe. Eile war geboten, weil die Operation noch am selben Morgen erfolgen sollte.

Von dpa