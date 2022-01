Polizei kontrolliert Raser- und Tuningszene in Dortmund

Dortmund (dpa/lnw)

Die Polizei hat in der Nacht auf Sonntag an mehreren Orten in Dortmund großangelegte Fahrzeugkontrollen vorgenommen. Allein in der Dortmunder Innenstadt zählten die Beamten mehrere hundert Fahrzeuge, die der Raser- und illegalen Tuningszene angehörten, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Von dpa