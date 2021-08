Polizei lockt entlaufenen Emu mit Hundefutter an

Die Polizei in Borken hat am Dienstagmorgen einen entlaufenen Emu eingefangen. Dazu haben die Beamten das Tier mit Futter angelockt. Der Vogel zeigte sich dabei durchaus wählerisch.

Ein Polizist lockt einen entlaufenen Emu mit Hundefutter in einer Rascheldose an. Schließlich folgte der Ausreißer auf den Hof eines Anwohners, wo er eingefangen werden konnte.

Polizeibeamte in Borken haben einen entlaufenen Emu mit Hundefutter angelockt und so schließlich einfangen können. Zeugen hatten am Dienstagmorgen beobachtet, wie der australische Laufvogel allein auf einem Weg im Wald herumspazierte, wie die Polizei mitteilte.

Herbeigerufe Beamte versuchten zunächst vergeblich, den Emu mit einer Leine einzufangen. Auch das zunächst angebotene Futter - Gras und Möhren - verschmähte der Ausreißer.

Erst als die Beamten ihn mit Hundefutter in einer Rascheldose anlockten, folgte er ihnen auf den Hof eines Anwohners, wo er in der Falle saß. Wo der Emu ausgebüxt ist, war den Angaben zufolge noch unklar.