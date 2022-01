Polizei löst illegale Party in Wuppertaler Bunker auf

Wuppertal (dpa/lnw)

Die Polizei hat eine illegale Party in einem Bunker in Wuppertal aufgelöst. Anwohner hatten sich zuvor über eine Ruhestörung beschwert. Polizisten hätten daraufhin 84 Feiernde in dem abgelegenen Gebäude angetroffen und kontrolliert, wie ein Polizeisprecher am Montag berichtete.

Von dpa