Polizei: Mann erschlug Ex-Partnerin und tötete sich selbst

Neukirchen-Vluyn (dpa/lnw)

Nach dem Fund von zwei Toten in einem Haus in Neukirchen-Vluyn (Kreis Wesel) am Mittwoch haben Ermittler den Tathergang rekonstruiert. Demnach hat ein 55-jähriger Mann am Mittwochnachmittag in dem Haus seine 48 Jahre alte Ex-Partnerin mit erheblicher Gewalteinwirkung erschlagen. Danach habe er sich im Dachgeschoss des Mehrfamilienhauses das Leben genommen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag in einer gemeinsamen Erklärung mit. Er habe sich erhängt, bestätigte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft.

Von dpa