Polizei mit Reiterstaffel in Kölner Party-Gebiet

Die Kölner Polizei hat am Freitagabend erstmals eine Reiterstaffel als Unterstützung im Gebiet rund um den Aachener Weiher eingesetzt. Vergangenes Wochenende war es an dem Party-Hotspot zu Auseinandersetzungen gekommen, bei denen auch mit Flaschen nach Polizisten geworfen wurde. Am Freitagabend habe es aber keine besonderen Vorkommnisse gegeben, sagte ein Polizeisprecher am Samstag der Deutschen Presse-Agentur.

Am Abend sollte die Reiterstaffel erneut in dem Gebiet patrouillieren. Zuletzt hatten sich an dem Weiher mitten in Köln bei schönem Wetter oft viele hundert junge Leute versammelt. Mit zunehmendem Alkohol- und Drogenkonsum steige dann bei manchen die Aggressionsbereitschaft, so die Polizei. Auch in Düsseldorf sind an diesem Wochenende mehr Beamte im Einsatz, nachdem es in der Altstadt zu Tumulten gekommen war.