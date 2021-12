Polizei nimmt mutmaßliche Drahtzieher fest

Schloß Holte-Stukenbrock (dpa/lnw)

Mit Unterstützung von Spezialeinsatzkräften hat die Polizei in Ostwestfalen am Mittwoch drei mutmaßliche Drahtzieher einer Autodiebesbande festgenommen. Die drei Männer im Alter von 21 und 23 Jahren aus Schloß Holte-Stukenbrock stehen im Verdacht, zahlreiche hochwertige Autos gestohlen, zerlegt und gewinnbringend verkauft zu haben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Sie waren im Dezember 2020 durch Diebstähle in der Region von zwei Luxusautos im Wert zwischen 50.000 und 100.000 Euro in den Fokus gerückt. In Internetverkaufsportalen waren süddeutschen Polizisten schließlich Getriebe der entwendeten Fahrzeuge aufgefallen. Dort sei bereits gegen zwei der Festgenommenen wegen anderer Autodiebstähle ermittelt worden.

Von dpa