Polizei: Papagei vertreibt Einbrecher

Ein Papagei hat am Wochenende im münsterländischen Werne offenbar Einbrecher in die Flucht geschlagen.

Wie die Kreispolizeibehörde Unna am Montag mitteilte, hatten die Verbrecher in der Nacht zum Samstag bereits die Türscheibe eines Einfamilienhauses eingeschlagen, als etwas Unerwartetes geschah. Sie scheinen «von einem Papagei gestört worden zu sein, der «Hallo» und «Na du» sagen kann», berichteten die Ermittler. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand seien die Täter daraufhin ohne Beute geflüchtet. Der Papagei habe auch die Polizeibeamten, die den Einbruch am nächsten Tag aufnahmen, mit «Hallo» und «Na du» begrüßt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben.