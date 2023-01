Polizei: Räumung von Lützerath bis auf Tunnel abgeschlossen

Erkelenz (dpa)

Die Räumung des Protestdorfes Lützerath am rheinischen Braunkohletagebau ist nach Angaben der Polizei bis auf die beiden in einem Tunnel ausharrenden Aktivisten abgeschlossen. «Es befinden sich keine weiteren Aktivisten in der Ortslage Lützerath», teilte die Polizei am Sonntag mit.

Von dpa