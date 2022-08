Polizei ringt mit Ruhestörern um Musikbox

Havixbeck (dpa/lnw) -

Der Polizeieinsatz wegen Ruhestörung bei einer Gartenparty in Havixbeck (Kreis Coesfeld) ist in einer Rangelei um die Lärmquelle und der Festnahme mehrerer Gäste gegipfelt. Die Anweisungen der Polizei wurden nach Eintreffen in der Nacht zum Sonntag von den Partygästen laut Mitteilung schlicht ignoriert. Stattdessen kündigten die Teilnehmer keck an, laut weiterzufeiern.

Von dpa