Polizei sperrt Hauptbahnhof ab: «Gegenstand» wird geprüft

Köln (dpa/lnw)

Die Polizei hat am Donnerstagnachmittag Bereiche am Kölner Hauptbahnhof abgesperrt. Grund sei ein «Gegenstand», den man «nicht klar zuordnen» könne, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. «Wir haben entsprechend Kräfte momentan vor Ort», fügte der Sprecher hinzu. Sie seien damit befasst, eine mögliche «Gefährlichkeit» des Gegenstandes auszuschließen. Um was es sich genau handelte, war zunächst unklar.

Von dpa