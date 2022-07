Polizei-Spezialeinheiten: Straf- und Disziplinarverfahren

Ein Schild mit der Aufschrift "Polizei" hängt an einem Polizeipräsidium.

Über die näheren Umstände und Hintergründe will Polizeipräsidentin Alexandra Dorndorf am Freitagvormittag (11.00 Uhr) bei einer Pressekonferenz informieren, wie die Behörde am Morgen mitteilte. Details zur Art der Vorwürfe oder dem Tätigkeitsfeld der Einheiten wollte die Polizei im Vorfeld nicht bekanntgeben.