Polizei stoppt 15-Jährigen mit selbstgebautem Motorrad

Lippstadt (dpa/lnw)

Mit einem selbstgebauten Motorrad ist ein 15-Jähriger durch Lippstadt (Kreis Soest) gedüst und von der Polizei angehalten worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatten Beamte einer Streife am Mittwochabend zunächst ein lautes Knattern gehört. Es stellte sich heraus, dass ein Jugendlicher auf einem Fahrrad mit einem Verbrennungsmotor unterwegs war. Außerdem transportierte er in einem Anhänger einen Jugendlichen.

Von dpa