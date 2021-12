Polizei stoppt Senior: Selbst gebautes E-Bike ist zu schnell

Ein extrem schnelles Elektrofahrrad der Marke Eigenbau haben Polizeibeamte in Gelsenkirchen aus dem Verkehr gezogen.

Wie die Behörde am Dienstag mitteilte, war der 70-jährige Fahrer vergangene Woche «mit hoher Geschwindigkeit» an einer Streife vorbeigerauscht - ohne in die Pedale zu treten. Die Polizisten stoppten das Gefährt. Bei einer späteren Untersuchung fand man heraus, dass der Motor mehr als 50 km/h schaffte. Der 70-Jährige bekam mehrere Anzeigen, unter anderem wegen Fahrens ohne Führerschein.