Polizei stoppt völlig überladenen Lastwagen mit Rasen-Ladung

Gelsenkirchen (dpa/lnw)

Vier Tonnen zu viel: Einen überladenen Lkw mit einem Container voller ausgestochenem Rasen hat die Polizei in Gelsenkirchen gestoppt. Die Ladung sei so schwer gewesen, dass beim Abladen der gesamte Lkw nach hinten kippte, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Weil davon auszugehen sei, dass der Fuhrunternehmer vorsätzlich gehandelt habe, müsse er mit einem Bußgeld von 470 Euro und einem Punkt in Flensburg rechnen, hieß es weiter. Die Weiterfahrt sei untersagt worden.

Von dpa